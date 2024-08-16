Курс валют у банках

Станом на 16 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (-10 копійок проти 15 серпня) та продаж – по 41,45 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45 гривень (-15 копійок), а продаж – по 45,60 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,30 гривні (без змін), а продати – по 41,40 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продати – по (-2 копійки). Купівля євро по 45,25 гривні (-5 копійок), а продаж по 45,43 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,73 гривні (-15 копійок), а продають – по 41,45 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають – по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,80 гривні (-20 копійок), а продають – по 45,51 гривні (+1 копійка).

Якого курсу чекати на валютному ринку

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на ринку основні зміни можуть відбуватися в діапазоні 41 – 41,7 гривні за долар на міжбанку, а на готівковому ринку долар не має перевищити 42 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Добрі новини про отримання потужних макроекономічних траншів мають позитивний ефект на економіку, адже покриття частини соціальних видатків держбюджету дає змогу уряду концентрувати зусилля на розвитку важливих галузей, зокрема енергетики, ВПК тощо, а також активно розвивати програми з енергокредитів. Проте з іншого боку ми маємо зростання інфляції, що вже позначилося на споживчих цінах. Тому курсове зростання є об’єктивним та прогнозованим.

Наступного тижня на ринку можуть сформуватися такі коридори валютних коливань:

на міжбанку: 41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро, на готівковому ринку: 41 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

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