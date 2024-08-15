Курс валют у банках

Станом на 15 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 14 серпня) та продаж – по 41,55 гривні (-4 копійки).

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Купівля євро відбувається по 45,15 гривні (+15 копійок), а продаж – по 45,70 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,30 гривні (-15 копійок), а продати – по 41,42 гривні (-13 копійок).

(-15 копійок), а продати – по (-13 копійок). Купівля євро по 45,30 гривні (-3 копійки), а продаж по 45,50 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,10 гривні (+8 копійок), а продають – по 41,47 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+8 копійок), а продають – по (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,20 гривні (+9 копійок), а продають – по 45,60 гривні (-13 копійок).

Що буде з курсом валют ближче до осені

Як прогнозує банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, що до вересня на ринку можуть з'явитися нові курси, але загальна "архітектура" ринку не повинна зазначати змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Режим "керованої гнучкості" залишиться стратегічним, а відтак всі поточні пертурбації (на чому ми неодноразово акцентували) перебуватимуть в межах усталеної "системи" змін.

Відтак ближче до осені коридори валютних коливань можуть становити:

долар: 41 – 42 гривні за валюту,

41 – 42 гривні за валюту, євро: 44 – 47 гривень за валюту.

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