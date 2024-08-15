Курс валют в банках

По состоянию на 15 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 14 августа) и продажа – по 41,55 гривны (-4 копейки).

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Покупка евро происходит по 45,15 гривны (+15 копеек), а продажа – по 45,70 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,30 гривны (-15 копеек), а продать – по 41,42 гривны (-13 копеек).

(-15 копеек), а продать – по (-13 копеек). Покупка евро по 45,30 гривны (-3 копейки), а продажа по 45,50 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,10 гривны (+8 копеек), а продают – по 41,47 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+8 копеек), а продают – по (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,20 гривны (+9 копеек), а продают – по 45,60 гривны (-13 копеек).

Что будет с курсом валют ближе к осени

Как прогнозирует банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, что до сентября на рынке могут появиться новые курсы, но общая "архитектура" рынка не должна отмечать изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Режим "управляемой гибкости" останется стратегическим, а затем все текущие пертурбации (на чем мы неоднократно акцентировали) будут находиться в пределах устоявшейся "системы" изменений.

Поэтому ближе к осени коридоры валютных колебаний могут составлять:

доллар: 41 – 42 гривни за валюту,

41 – 42 гривни за валюту, евро: 44 – 47 гривен за валюту.

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