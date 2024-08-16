Курс валют в банках

По состоянию на 16 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (-10 копеек против 15 августа) и продажа – по 41,45 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 45 гривен (-15 копеек), а продажа – по 45,60 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,30 гривны (без изменений), а продать – по 41,40 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продать – по (-2 копейки). Покупка евро по 45,25 гривны (-5 копеек), а продажа по 45,43 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,73 гривны (-15 копеек), а продают – по 41,45 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продают – по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,80 гривны (-20 копеек), а продают – по 45,51 гривны (+1 копейка).

Какого курса ждать на валютном рынке

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на рынке основные изменения могут происходить в диапазоне 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке, а на наличном рынке доллар не должен превысить 42 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Хорошие новости о получении мощных макроэкономических траншей имеют положительный эффект на экономику, ведь покрытие части социальных расходов госбюджета позволяет правительству концентрировать усилия на развитии важных отраслей, в частности энергетики, ВПК и т.д., а также активно развивать программы по энергокредитам. Однако с другой стороны мы имеем рост инфляции, что уже сказалось на потребительских ценах. Поэтому курсовой рост является объективным и прогнозируемым.

На следующей неделе на рынке могут сформироваться такие коридоры валютных колебаний:

на межбанке: 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро, на наличном рынке: 41 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.

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