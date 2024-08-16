Курс валют в банках
- По состоянию на 16 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (-10 копеек против 15 августа) и продажа – по 41,45 гривны (-10 копеек).
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- Покупка евро происходит по 45 гривен (-15 копеек), а продажа – по 45,60 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,30 гривны (без изменений), а продать – по 41,40 гривны (-2 копейки).
- Покупка евро по 45,25 гривны (-5 копеек), а продажа по 45,43 гривны (-7 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,73 гривны (-15 копеек), а продают – по 41,45 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,80 гривны (-20 копеек), а продают – по 45,51 гривны (+1 копейка).
Какого курса ждать на валютном рынке
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на рынке основные изменения могут происходить в диапазоне 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке, а на наличном рынке доллар не должен превысить 42 гривны.
Хорошие новости о получении мощных макроэкономических траншей имеют положительный эффект на экономику, ведь покрытие части социальных расходов госбюджета позволяет правительству концентрировать усилия на развитии важных отраслей, в частности энергетики, ВПК и т.д., а также активно развивать программы по энергокредитам. Однако с другой стороны мы имеем рост инфляции, что уже сказалось на потребительских ценах. Поэтому курсовой рост является объективным и прогнозируемым.
На следующей неделе на рынке могут сформироваться такие коридоры валютных колебаний:
- на межбанке: 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,
- на наличном рынке: 41 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.