Як змінюється курс

До середини тижня курс знизився до 41,12-41,15 гривні за долар, пояснює директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

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Однак, у п’ятницю попит на валюту зріс, і гривня трохи ослабла, закриваючи тиждень на рівні 41,25-41,28 гривні за долар.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Більшу частину тижня денний обсяг торгів на валютному ринку України залишався дуже помірним. А в середу навіть опускався до 125 мільйонів доларів. Востаннє такі показники фіксувалися у квітні цього року. Це відобразилося на обсязі інтервенцій Національного банку, які минулого тижня звузилися до 518,6 мільйона доларів. Це майже вдвічі менше, ніж в аналогічний період липня.

Що буде з валютою надалі

Стабільність котирувань на валютному ринку України вплинула і на готівковий ринок. Протягом всього тижня курс долара залишався в межах 41,3-41,5 гривні за долар.

Цього тижня я очікую на продовження різнонаправленого курсового руху. Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту,

– пояснює експертка.

Проте загалом ринок валюти залишається з дефіцитом, тому я не очікую тривалого зміцнення гривні. На мою думку, цього тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме в межах 41,2-41,7 гривні за долар.