Торгівельні відносини з Німеччиною
Окрім експорту, зріс також імпорт. У перше півріччя 2024 року Україна імпортувала товари з Німеччини на суму 3,6 мільярда євро, що на 6,7% більше порівняно з попереднім роком.
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Згідно з його словами, обсяги торгівлі між Німеччиною та Україною перевищили обсяги торгівлі між Німеччиною та Росією.
Цікаво! Експорт з Німеччини до Росії зменшився на чверть до 3,7 мільярда євро, а імпорт товарів з Росії до Німеччини впав на 58% і склав 1 мільярд євро.
Для порівняння, у 2021 році експорт Німеччини до Росії становив 26 мільярдів євро.
Як змінився експорт та імпорт до інших країн
У першому півріччі 2024 року Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 223 країн світу.
Найбільша частка в українському експорті товарів припадала на:
- Польщу — 10,4%;
- Іспанію — 8,2%;
- Китай — 8,1%.
В імпорті найбільшу частку займали:
- Китай — 19,4%;
- Польща — 10,2%;
- Німеччина — 7,9%.