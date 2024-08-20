Торгівельні відносини з Німеччиною

Окрім експорту, зріс також імпорт. У перше півріччя 2024 року Україна імпортувала товари з Німеччини на суму 3,6 мільярда євро, що на 6,7% більше порівняно з попереднім роком.

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Згідно з його словами, обсяги торгівлі між Німеччиною та Україною перевищили обсяги торгівлі між Німеччиною та Росією.

Цікаво! Експорт з Німеччини до Росії зменшився на чверть до 3,7 мільярда євро, а імпорт товарів з Росії до Німеччини впав на 58% і склав 1 мільярд євро.

Для порівняння, у 2021 році експорт Німеччини до Росії становив 26 мільярдів євро.

Як змінився експорт та імпорт до інших країн

У першому півріччі 2024 року Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 223 країн світу.

Найбільша частка в українському експорті товарів припадала на:

Польщу — 10,4%;

Іспанію — 8,2%;

Китай — 8,1%.

В імпорті найбільшу частку займали: