Кому будет предоставляться такая надбавка
Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку по возрасту. Она назначается автоматически и добавляется к основному размеру пенсии в месяц, когда пенсионер достигает определенной возрастной границы.
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Условия для получения этой надбавки такие:
- пенсионер получает пенсию по возрасту;
- общая пенсионная выплата лица не превышает 10 340,35 гривны.
Со временем такая надбавка растет. Сейчас ее размер таков:
- пенсионерам от 70 до 74 лет включительно предоставляется надбавка в размере 300 гривен;
- для лиц от 75 до 79 лет включительно надбавка возрастает до 456 гривен;
- граждане старше 80 лет получают уже 570 гривен.