Кому будет предоставляться такая надбавка

Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку по возрасту. Она назначается автоматически и добавляется к основному размеру пенсии в месяц, когда пенсионер достигает определенной возрастной границы.

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Условия для получения этой надбавки такие:

пенсионер получает пенсию по возрасту;

общая пенсионная выплата лица не превышает 10 340,35 гривны.

Со временем такая надбавка растет. Сейчас ее размер таков:

пенсионерам от 70 до 74 лет включительно предоставляется надбавка в размере 300 гривен;

для лиц от 75 до 79 лет включительно надбавка возрастает до 456 гривен;

граждане старше 80 лет получают уже 570 гривен.

Заметьте! Надбавка по возрасту не суммируется. То есть в 78 лет пенсионер получает 456 гривен, а не 756 гривен.