Кому надаватиметься така надбавка

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати надбавку за віком. Вона призначається автоматично і додається до основного розміру пенсії у місяць, коли пенсіонер досягає певної вікової межі.

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Умовами для отримання цієї надбавки є те, що:

  • пенсіонер отримує пенсію за віком;
  • загальна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні.

З часом така надбавка зростає. Зараз її розмір такий:

  • пенсіонерам від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;
  • для осіб від 75 до 79 років включно надбавка зростає до 456 гривень;
  • громадяни старше 80 років отримують уже 570 гривень.