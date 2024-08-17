Кому надаватиметься така надбавка
Пенсіонери старше 70 років можуть отримати надбавку за віком. Вона призначається автоматично і додається до основного розміру пенсії у місяць, коли пенсіонер досягає певної вікової межі.
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Умовами для отримання цієї надбавки є те, що:
- пенсіонер отримує пенсію за віком;
- загальна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні.
З часом така надбавка зростає. Зараз її розмір такий:
- пенсіонерам від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;
- для осіб від 75 до 79 років включно надбавка зростає до 456 гривень;
- громадяни старше 80 років отримують уже 570 гривень.