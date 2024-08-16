Что известно о новых ограничениях

Экспортные ограничения для этого металла начнут действовать с 15 сентября. По мнению издания Bloomberg такое решение связано с желанием Китая усилить контроль над глобальными поставками критических материалов.

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Данные ЕС указывают на то, что, начиная с 2023 года именно Китай обеспечивает 56% мировых запасов стибия. По состоянию на сейчас, КНР является крупнейшим в мире поставщиком более 30 важных минералов.

В течение многих лет Китай расширял свое влияние. Сейчас США и страны Запада занимаются налаживанием альтернативных поставок.

В последнее время сурьма сильно подорожала. Несмотря на то, что Китай до сих пор является лидером по производству этого металла, его добыча значительно упала. Из-за этого дефицита и произошел рост цен

Обратите внимание! Стоимость сурьмы в этом году выросла почти на 100% – 23 150 долларов за тонну.