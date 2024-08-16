Как Россия навредила окружающей среде Украины
На совместном брифинге вместе с председателем Одесской ОВА Олегом Кипером и министром окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренко, Руслан Стрелец добавил, что в Украине сейчас есть уже более 5,5 тысячи случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага.
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Общие убытки уже превышают 60 миллиардов долларов, и эта цифра, к сожалению, только растет,
– говорит Руслан Стрелец.
Преступления против природы влияют не только на Украину
Известно, что последствия экологических преступлений распространяются еще и на Молдову и Румынию. Например, масштабный пожар в одном из портов в Одесской области загрязнил воздух на территории Молдовы.
Это трансграничное влияние, и это совершенно другая ответственность,
– резюмирует министр защиты окружающей среды.
Стрелец добавляет, что обсчитывая все убытки, не только у Украины будет право на возмещение вследствие вооруженной агрессии России в будущем.