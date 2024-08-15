Экспорт российской продукции в Азию вырос

Вследствие значительных изменений в структуре морской торговли экспорт российских нефтепродуктов в Азию через Африку в июле вырос почти на 100% по сравнению с июнем, достигнув рекордных 1,1 миллиона тонн. Такой рост связан с тем, что все больше судов выбирают более длинный путь вокруг Африки в обход Суэцкого канала.

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Напомним! Основным продуктом экспорта была нефть – 0,83 миллиона тонн.

Также по этому направлению транспортировали мазут, загруженный в российских балтийских портах Усть-Луга и Высоцк, и дизельное топливо с низким содержанием серы из порта Приморск.

Экспорт осуществлялся в:

Сингапур;

Тайвань;

Индию;

Китай.

Начиная с декабря, трейдеры меняют маршруты транспортировки российской нефти в обход Африки и Красного моря. Это стратегическое изменение произошло в ответ на рост рисков нападений со стороны связанной с Ираном йеменской группировки Хути, что вызывает беспокойство относительно безопасности морского судоходства в регионе.

Напомним! В 2024 году йеменские силы Хути совершили нападения по меньшей мере на три судна, перевозивших российские нефтепродукты. В частности, в мае было атаковано судно M/T Wind под панамским флагом, а в июле – судно Chios Lion под либерийским флагом, которое недавно загрузило около 90 000 тонн мазута в российском черноморском порту Туапсе.