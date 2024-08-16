Як Росія нашкодила довкіллю України

На спільному брифінгу разом із головою Одеської ОВА Олегом Кіпером та міністром навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку, Руслан Стрілець додав, що в Україні зараз є вже понад 5,5 тисячі випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога.

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Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів, і ця цифра, на жаль, тільки зростає,

– каже Руслан Стрілець.

Злочини проти природи впливають не лише на Україну

Відомо, що наслідки екологічних злочинів поширюються ще й на Молдову та Румунію. Наприклад, масштабна пожежа в одному з портів на Одещині забруднила повітря на території Молдови.

Це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність,

– резюмує міністр захисту довкілля.

Стрілець додає, що обраховуючи всі збитки, не тільки Україна матиме право на відшкодування внаслідок збройної агресії Росії в майбутньому.