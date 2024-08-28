Как работает система передачи благотворительной пенсии

Лицо может сделать пожертвование конкретному пенсионеру. Размер этого взноса меценат определяет сам.

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70% благотворительного пожертвования направляется определенному меценатом пенсионеру, а 30% суммы поступает в бюджет Пенсионного фонда Украины и используется как финансовый ресурс на выплату пенсий,

– говорится в сообщении ПФУ.

Пенсионер не сразу получает средства. Сначала пожертвование зачисляется в выплатные документы. Этот процесс длится в течение месяца с момента поступления денег.

То есть, фактически, благотворительная пенсия это дополнительные средства от мецената, благодаря которым растет выплата конкретного лица. Например, если благотворитель передает в ПФУ 10 000 гривен, пенсионер получает 7 000 гривен, а в Пенсионный фонд зачисляется 3 000 гривен.

Напомним! Пенсионер может увеличить свои выплаты, благодаря специальным надбавкам к пенсии.