Як перевірити нарахування субсидії онлайн і що для цього треба
4 жовтня 2024, 12:35Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Українці, які отримують субсидію або претендують на неї, можуть легко перевірити нарахування через інтернет. Для цього потрібно скористатися вебпорталом Пенсійного фонду України.
Як дізнатися про субсидію
Як повідомляють у ПФУ, статус субсидій і пільг можна перевірити у своєму особистому кабінеті на сайті.
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У розділі "Моя субсидія" можна знайти інформацію про:
- дату останнього нарахування;
- суму нарахувань;
- рішення щодо надання субсидії чи пільги.
Як отримати субсидію
Уряд визначив, що субсидії можуть отримати сім’ї, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від їхнього сукупного доходу під час воєнного стану та протягом місяця після його закінчення.
Для оформлення субсидії потрібно подати такі документи:
- заповнену заяву на отримання субсидії;
- декларацію про доходи та витрати;
- договір оренди житла (якщо ви орендуєте);
- копію угоди про реструктуризацію боргів за комунальні послуги (якщо є);
- довідку про доходи для підтвердження даних у декларації;
- довідку для внутрішньо переміщених осіб, якщо ви проживаєте за новою адресою;
- інші документи, передбачені законодавством.