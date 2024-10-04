Як перевірити нарахування субсидії онлайн і що для цього треба

4 жовтня 2024, 12:35
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Автор: Дарія Подвишенна

Джерело:

ПФУ

Українці, які отримують субсидію або претендують на неї, можуть легко перевірити нарахування через інтернет. Для цього потрібно скористатися вебпорталом Пенсійного фонду України.

Як дізнатися про субсидію

Як повідомляють у ПФУ, статус субсидій і пільг можна перевірити у своєму особистому кабінеті на сайті.

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У розділі "Моя субсидія" можна знайти інформацію про:

  • дату останнього нарахування;
  • суму нарахувань;
  • рішення щодо надання субсидії чи пільги.

Як отримати субсидію

Уряд визначив, що субсидії можуть отримати сім’ї, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від їхнього сукупного доходу під час воєнного стану та протягом місяця після його закінчення.

Для оформлення субсидії потрібно подати такі документи:

  • заповнену заяву на отримання субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати;
  • договір оренди житла (якщо ви орендуєте);
  • копію угоди про реструктуризацію боргів за комунальні послуги (якщо є);
  • довідку про доходи для підтвердження даних у декларації;
  • довідку для внутрішньо переміщених осіб, якщо ви проживаєте за новою адресою;
  • інші документи, передбачені законодавством.