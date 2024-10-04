Як дізнатися про субсидію

Як повідомляють у ПФУ, статус субсидій і пільг можна перевірити у своєму особистому кабінеті на сайті.

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У розділі "Моя субсидія" можна знайти інформацію про:

дату останнього нарахування;

суму нарахувань;

рішення щодо надання субсидії чи пільги.

Як отримати субсидію

Уряд визначив, що субсидії можуть отримати сім’ї, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від їхнього сукупного доходу під час воєнного стану та протягом місяця після його закінчення.

Для оформлення субсидії потрібно подати такі документи: