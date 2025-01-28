Чому вигідно відтермінувати вихід на пенсію

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Однак, громадяни, що зроблять це пізніше, мають змогу збільшити свої пенсійні виплати.

Як можна збільшити пенсію зараз

Пенсію можна збільшити. Те на скільки зросте виплата, залежить від відстрочки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Про своє бажання призначити пенсію пізніше людина повинна до досягнення пенсійного віку повідомити орган ПФУ. Якщо ж людина не повідомила про таке бажання, а в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж – пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Як змінюється коефіцієнт підвищення, залежно від терміну відстрочки:

0,5% – якщо відстрочка менш як 60 місяців (5 років) – такий відсоток надається за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення пенсійного віку;

0,75% – якщо відстрочка понад 60 місяців.

Зверніть увагу! Неповний місяць стажу при розрахунках не враховується.

Чому збільшення може не відбутися

Пенсія може і не збільшитись, якщо: