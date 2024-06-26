Майже половина українців оцінює добробут своїх сімей як "середній"

Станом на червень 2024 року 37% українців оцінюють рівень добробуту своєї родини як поганий, 47% — як середній, і лише 14% — як добрий.

Як українці оцінюють свій добробут

При цьому 13% заявили, що ледве зводять кінці з кінцями та грошей не вистачає навіть на необхідні продукти. Для порівняння, до війни ця категорія становила 9%.

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Частка тих, кому вистачає лише на харчування та необхідні недорогі речі, становить 38%.

Ще 39% зазначили, що загалом їм вистачає коштів на життя, але придбання таких речей, як меблі, холодильник або телевізор, вже викликає труднощі.

А 8% опитаних сказали, що живуть забезпечено, але зробити деякі покупки поки що не в змозі. Наприклад, купити квартиру, автомобіль тощо.

Очікування щодо рівня економіки

До початку повномасштабної війни громадяни не надто вірили у швидкі зміни в економіці. У травні 2021 року лише 12% вважали, що у найближчі три місяці економічне становище країни покращиться, а 13% сподівалися на покращення рівня добробуту своєї родини.

Однак, з другої половини 2023 року короткострокові очікування громадян погіршилися. Станом на червень 2024 року 7% вважають, що економічна ситуація покращиться, 34% очікують погіршення, а 46% вважають, що вона залишиться незмінною.

Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у рівні добробуту родини на короткострокову перспективу. Згідно з останнім опитуванням, 7% респондентів вважають, що їхній добробут покращиться, 28% очікують погіршення, а 51% вважають, що він залишиться незмінним.

Після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань на середньострокову перспективу (2–3 роки).

У червні 2024 року частка тих, хто очікує покращення економічного становища країни становить 29%. Частка тих, хто очікує погіршення, становить 25%, а тих, хто вважає, що ситуація не зміниться – 19%.