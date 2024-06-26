Як українці оцінюють свій добробут
При цьому 13% заявили, що ледве зводять кінці з кінцями та грошей не вистачає навіть на необхідні продукти. Для порівняння, до війни ця категорія становила 9%.
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Частка тих, кому вистачає лише на харчування та необхідні недорогі речі, становить 38%.
Ще 39% зазначили, що загалом їм вистачає коштів на життя, але придбання таких речей, як меблі, холодильник або телевізор, вже викликає труднощі.
А 8% опитаних сказали, що живуть забезпечено, але зробити деякі покупки поки що не в змозі. Наприклад, купити квартиру, автомобіль тощо.
Очікування щодо рівня економіки
До початку повномасштабної війни громадяни не надто вірили у швидкі зміни в економіці. У травні 2021 року лише 12% вважали, що у найближчі три місяці економічне становище країни покращиться, а 13% сподівалися на покращення рівня добробуту своєї родини.
Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у рівні добробуту родини на короткострокову перспективу. Згідно з останнім опитуванням, 7% респондентів вважають, що їхній добробут покращиться, 28% очікують погіршення, а 51% вважають, що він залишиться незмінним.
Після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань на середньострокову перспективу (2–3 роки).