Чому платіжки за газ можуть бути більшими: фахівці пояснили причину

Фахівці пояснили, чому в платіжках за газ можуть бути завищені обсяги споживання. Якщо показники лічильника не передано вчасно, рахунок виставляють за усередненими даними.

Коли передавати показники за газ

Важливо щомісяця повідомляти оператору показники за газ, навіть якщо ніхто не проживає у квартирі, повідомляють у консультаційному центрі "ГазПравда".

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Щоб уникнути завищених сум, необхідно передавати показники газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця.

Важливо! За відсутності показників рахунки формуються за усередненими даними, які можуть перевищувати фактичне споживання. Це середнє значення розраховується на основі даних за останні три роки, які вказані в заяві-приєднанні.

Передавати показники лічильника потрібно навіть за відсутності фактичного споживання газу, якщо ви не проживаєте за вказаною адресою. Інакше оператор ГРМ все одно нарахує обсяг споживання за плановими показниками, що призведе до накопичення боргу.

До речі! Якщо можливості або бажання передавати незмінні показники немає, можна подати заяву своєму оператору з повідомленням про тимчасову відсутність проживання за адресою.

Як подати показники за газ

Подати показники газу можна через особистий кабінет національного оператора "Газорозподільні мережі України", якщо їхній договір укладено саме з цим підприємством.

Зауважте! У Київській, Полтавській та Одеській областях діють локальні оператори, і у таких випадках показники потрібно передавати через їхні сервіси.

Абоненти "Нафтогазу" можуть скористатися чат-ботом gas.ua у месенджерах, зателефонувати до кол-центру або надіслати SMS на номер 4647, вказавши номер особового рахунку та п'ятизначне значення лічильника через пробіл.