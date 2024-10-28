Когда передавать показатели за газ

Важно ежемесячно сообщать оператору показатели за газ, даже если никто не проживает в квартире, сообщают в консультационном центре "ГазПравда".

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Чтобы избежать завышенных сумм, необходимо передавать показатели газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца.

Важно! При отсутствии показаний счета формируются по усредненным данным, которые могут превышать фактическое потребление. Это среднее значение рассчитывается на основе данных за последние три года, которые указаны в заявлении-присоединении.

Передавать показания счетчика нужно даже при отсутствии фактического потребления газа, если вы не проживаете по указанному адресу. Иначе оператор ГРМ все равно начислит объем потребления по плановым показателям, что приведет к накоплению долга.

Кстати! Если возможности или желания передавать неизменные показатели нет, можно подать заявление своему оператору с уведомлением о временном отсутствии проживания по адресу.

Как подать показатели за газ

Подать показатели газа можно через личный кабинет национального оператора "Газораспределительные сети Украины", если их договор заключен именно с этим предприятием.

Обратите внимание! В Киевской, Полтавской и Одесской областях действуют локальные операторы, и в таких случаях показатели нужно передавать через их сервисы.

Абоненты "Нафтогаза" могут воспользоваться чат-ботом gas.ua в мессенджерах, позвонить в колл-центр или отправить SMS на номер 4647, указав номер лицевого счета и пятизначное значение счетчика через пробел.