Пенсія по інвалідності за кордоном: як відновити свої виплати

Українці, які були вимушені покинути країну через війну, могли втратити свої виплати по інвалідності. Проте їх можна повернути.

Як продовжити свої виплати

Для продовження виплати пенсій потрібно надіслати відповідну заяву та пакет наступних документів. Це можна зробити у два способи:

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поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати" (при цьому необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом).

Разом з заявою треба подати копії таких документів:

паспорт (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

копія документів про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Як отримувати пенсію за кордоном

В українців з'явилася можливість відновити виплати, які були припинені через війну, без приїзду до України. Потрібно відправити відповідну заяву поштою.

Також потрібно надіслати:

копії документів про отримання тимчасового захисту чи статусу біженця;

реєстрація місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом чи консульською установою України або нотаріально.

Особа може подати заяву через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису разом з віддаленим відкриттям рахунку без необхідності особистого відвідування банку.