Как продолжить свои выплаты
Для продолжения выплаты пенсий необходимо отправить соответствующее заявление и пакет следующих документов. Это можно сделать двумя способами:
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- почтой в адрес любого главного управления ПФУ;
- онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты" (при этом необходимо подписать квалифицированной электронной подписью).
Вместе с заявлением следует подать копии следующих документов:
- паспорт (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- копия документов о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
- оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).
Как получать пенсию за границей
У украинцев появилась возможность возобновить выплаты, прекращенные из-за войны, без приезда в Украину. Следует отправить соответствующее заявление по почте.
Также нужно отправить:
- копии документов о получении временной защиты или статуса беженца;
- регистрация места временного проживания/пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.
Лицо может подать заявление через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи вместе с удаленным открытием счета без необходимости личного посещения банка.