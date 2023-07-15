Як продовжити свої виплати

Для продовження виплати пенсій потрібно надіслати відповідну заяву та пакет наступних документів. Це можна зробити у два способи:

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поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати" (при цьому необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом).

Разом з заявою треба подати копії таких документів:

паспорт (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

копія документів про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Як отримувати пенсію за кордоном

В українців з'явилася можливість відновити виплати, які були припинені через війну, без приїзду до України. Потрібно відправити відповідну заяву поштою.

Також потрібно надіслати:

копії документів про отримання тимчасового захисту чи статусу біженця;

реєстрація місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом чи консульською установою України або нотаріально.

Особа може подати заяву через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису разом з віддаленим відкриттям рахунку без необхідності особистого відвідування банку.