Як продовжити свої виплати
Для продовження виплати пенсій потрібно надіслати відповідну заяву та пакет наступних документів. Це можна зробити у два способи:
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- поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати" (при цьому необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом).
Разом з заявою треба подати копії таких документів:
- паспорт (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- копія документів про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);
- оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).
Як отримувати пенсію за кордоном
В українців з'явилася можливість відновити виплати, які були припинені через війну, без приїзду до України. Потрібно відправити відповідну заяву поштою.
Також потрібно надіслати:
- копії документів про отримання тимчасового захисту чи статусу біженця;
- реєстрація місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом чи консульською установою України або нотаріально.
Особа може подати заяву через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису разом з віддаленим відкриттям рахунку без необхідності особистого відвідування банку.