Чи дійсно у Європі все дорожче: вартість продуктових наборів у країнах ЄС

Зазвичай харчові продукти у Європі дещо дорожчі, ніж в Україні. Проте є позиції, на які різниця у ціні майже зовсім не відчутна, а деякі товари в інших країнах навіть коштують дешевше.

Втім, якщо порівнювати ціни у відсотках від мінімальної заробітної платні у різних країнах, то ситуація буде протилежною. В Україні витрати на продукти становлять найбільшу частину від місячної зарплатні.

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Скільки коштують продукти в різних країнах

Для визначення ціни продуктового кошику у п'яти країнах ЄС обиралися найпопулярніші супермаркети в кожній країні. Вартість усіх товарів вказано у гривні після переводу за курсом 40 гривень за євро.

Борщовий набір

Більшість продуктів класичного борщового набору найдешевше коштують в Україні – загалом 306,2 гривні. Але, наприклад, ціни на моркву, помідор та цибулю найнижчі у Польщі.

Порівняно із мінімальною місячною зарплатнею, найменше свого прибутку на один борщовий набір витрачають у Німеччині(0,7%) та Франції(1%). Українці витрачають на нього 4,7% від мінімальної зарплатні.

Фруктовий кошик

В Україні придбати по кілограму семи найпоширеніших фруктів обійдеться у 360 гривень, що не є найдешевшою ціною. У сусідній Польщі на це витрачають в середньому на 4 гривні менше. Дешевше у Польщі вартують банани, апельсини та мандарини.

Українці витрачають на фруктовий кошик 5,5% від мінімальної зарплатні у той час, як у Німеччині та Франції ця сума становить 0,7% та 0,8% відповідно.

Яйця, молочні продукти, курка та напої

Навіть після масштабного подорожчання яйця в Україні коштують найдешевше серед шести країн – у середньому 77 гривень. Але вершкове масло буде на 4 гривні дешевше придбати у Польщі. Негазована вода в Україні коштує найдорожче – майже у 3 рази більше, ніж в Італії.

Загальна вартість продуктового кошика

В Україні продуктовий кошик коштує дещо дешевше, аніж у п'яти країнах ЄС. У сусідній Польші набір продуктів вийде на 280 гривень дорожче. Втім, якщо порівнювати доходи українців та європейців, вартість харчування в Європі наразі є набагато меншою.

Чи можуть подорожчати ціни в Україні?