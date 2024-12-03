1 000 гривень, отриману в Укрпошті, можна буде витратити лише там

Грошову допомогу в розмірі 1 000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" можна отримати через Укрпошту. Втім, у такому разі, витратити ці кошти можна буде лише у відділеннях компанії.

Як можна використати 1 000 гривень в Укрпошті

Витратити ці кошти можна буде тільки у відділенні Укрпошти – на товари, які там продають, або на оплату комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Радіо Свобода".

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Про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, асортимент товарів залежить від конкретного відділення. Для пенсіонерів ця допомога стане в пригоді, адже багато хто цікавиться, як її оформити.

Зауважте! Депутатка також наголосила, що витратити 1000 гривень можна лише у представників національного бізнесу, які працюють за загальною системою оподаткування.

Таким чином, кошти підуть на українські товари, а виробники сплатять з них податки, які згодом спрямовуватимуться на підтримку армії.

Виплати за цією програмою Укрпошта розпочне 4 грудня.

Що відомо про програму

Програму одноразової виплати по 1 000 гривень для кожного українця ініціював президент Володимир Зеленський з 1 грудня, щоб підтримати населення взимку. Виплати фінансують з невикористаних коштів бюджету, які міністерства не встигнуть освоїти до кінця року.

Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних послуг, освіти, страхування, транспорту чи мобільного зв’язку.

Зауважте! За ці кошти є можливість підтримати Збройні Сили України, купивши військові облігації. Номінальна вартість облігації становить 1 000 гривень, а залучені кошти держава спрямовує на фінансування безпеки та оборони під час воєнного стану.