Яку пенсію буде отримувати особа з мінімальною зарплатою

На розмір пенсії впливає багато факторів. Зокрема, кількість набутого стажу та колишня заробітна плата.

Як впливає пенсія на зарплату

При розрахунках, до уваги береться розмір середньої зарплати, яку отримувала особа протягом трьох років перед виходом на заслужений відпочинок, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Відповідно до теперішнього законодавства, пенсія не може бути менш як 40% від розміру середньої зарплати особи. За умови, що громадянин набув повний стаж.

Тобто, якщо кількість набутого стажу недостатня – розмір виплат буде менший. Цифри показують це так:

якщо особа вийшла на пенсію у 60 років і, при цьому, кількість набутого нею стажу 25 років, а зарплата була мінімальна, то пенсія буде – 2 725 гривень ;

і, при цьому, кількість набутого нею стажу 25 років, а зарплата була мінімальна, то пенсія буде – ; у 63 роки при кількості набутого стажу – 25 років та мінімальній зарплаті – пенсія 3 370 гривень.

Зауважте! Норми стажу для кожного віку різні. Зокрема, у 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно набути щонайменше 31 рік стажу, у 63 роки – 21 рік, у 65 років – 15 років.