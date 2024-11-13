Как влияет пенсия на зарплату

При расчетах, во внимание берется размер средней зарплаты, которую получало лицо в течение трех лет перед выходом на заслуженный отдых, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Согласно нынешнему законодательству, пенсия не может быть менее 40% от размера средней зарплаты лица. При условии, что гражданин приобрел полный стаж.

То есть, если количество приобретенного стажа недостаточно – размер выплат будет меньше. Цифры показывают это так:

если лицо вышло на пенсию в 60 лет и, при этом, количество приобретенного им стажа 25 лет, а зарплата была минимальная, то пенсия будет – 2 725 гривен ;

и, при этом, количество приобретенного им стажа 25 лет, а зарплата была минимальная, то пенсия будет – ; в 63 года при количестве приобретенного стажа – 25 лет и минимальной зарплате – пенсия 3 370 гривен.

Заметьте! Нормы стажа для каждого возраста разные. В частности, в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно приобрести не менее 31 год стажа, в 63 года – 21 год, в 65 лет – 15 лет.