Як впливає пенсія на зарплату

При розрахунках, до уваги береться розмір середньої зарплати, яку отримувала особа протягом трьох років перед виходом на заслужений відпочинок, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Відповідно до теперішнього законодавства, пенсія не може бути менш як 40% від розміру середньої зарплати особи. За умови, що громадянин набув повний стаж.

Тобто, якщо кількість набутого стажу недостатня – розмір виплат буде менший. Цифри показують це так:

якщо особа вийшла на пенсію у 60 років і, при цьому, кількість набутого нею стажу 25 років, а зарплата була мінімальна, то пенсія буде – 2 725 гривень ;

і, при цьому, кількість набутого нею стажу 25 років, а зарплата була мінімальна, то пенсія буде – ; у 63 роки при кількості набутого стажу – 25 років та мінімальній зарплаті – пенсія 3 370 гривень.

Зауважте! Норми стажу для кожного віку різні. Зокрема, у 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно набути щонайменше 31 рік стажу, у 63 роки – 21 рік, у 65 років – 15 років.