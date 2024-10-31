Національний кешбек: як задонатити з нього кошти
Державна програма "Національний кешбек" дає можливість донатити на ЗСУ. Після купівлі українських товарів на картку надходить кешбек, який можна використати на донати.
Як задонатити з "Національного кешбеку"
Про те, як задонатити з картки кешбеку, повідомляє 24 Канал з посиланням на БФ "Повернись живим".
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Зокрема, 10% кешбеку, нарахованого за покупки українських товарів, можна спрямувати на благодійність – до благодійних організацій, доступних у банкінгу.
Як допомогти ЗСУ за допомогою програми "Національний кешбек":
- Отримайте картку «Національного кешбеку» в одному з банків, що підтримують програму.
- Робіть покупки українських товарів і отримуйте 10% кешбеку на спеціальний рахунок.
- Оберіть благодійний фонд зі списку для переказу кешбеку на підтримку ЗСУ.
Зауважте! Товари, на які надається кешбек, мають спеціальну позначку у вигляді синьо-жовтого штрихкоду та відповідний напис на упаковці. Додатково перевірити участь продукції в програмі можна через застосунок Дія.