Центробанк Росії переглянув рівень ключової ставки: чи вгамувався ріст інфляції

Центробанк Росії залишив рівень ключової ставки на поточному рівні у 21%. Що стосується рівня інфляції, то вона наразі суттєво перевищує очікувані показники.

Яка зараз ключова ставка в Росії

Нагдаємо, що на передодні ЦБ зазначав про свої плани продовжити цикл підвищення ставки, піднявши її рівень до 23%, повідомляють російські ЗМІ. Зараз ключова ставка в Росії на найвищому рівні, починаючи з 2013 року.

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Збільшення ставки мало відбутися через стрімке зростання рівня інфляції в Росії. Станом на зараз, російська економіка "перегріта". Саме підвищенням ключової ставки російський Центробанк хотів відкоригувати ситуацію.

Чим небезпечне зростання облікової ставки Зміна облікової ставки впливає на процентні ставки, що визначають банки для кредитів та позик. Фактично, чим вища ключова ставка, тим дорожчими стають депозити та кредити у національній валюті.

Що передувало рішенню про рівень ставки

19 грудня Путін "розкритикував" деякі дії Центрального банку. Російський президент також уточнив, що провів розмову з головою російського Центробанку Набіулліною стосовно зростання рівня інфляції.

Деякі експерти вважають, що Центробанк міг би ефективніше використовувати інструменти, не пов'язані з підвищенням ключової ставки. ЦБ це став робити десь улітку, але ці експерти вважають, що це можна і потрібно було робити раніше,

– сказав Путін.

Нагадаємо! В Росії інфляція мала б сягнути 8,5% за підсумками року. Проте, в реальності вона склала 9,2 – 9,3%.