Скільки українці платитимуть за світло у 2025 році

Передбачається щонайменше 6,32 грн за кіловат-годину, про що пише 24 канал з посиланням на слова Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка.

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На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 гривні або 6,64 гривні

— сказав Олег Попенко.

Зокрема у найближчі роки прогнозується подальше зростання цін. Так протягом двох-трьох років очікується, що вартість досягне рівня 9 грн/кВт-год.

Зауважте! Подальше підвищення тарифів пов'язане з вимогами Міжнародного валютного фонду. Вони передбачають їх вирівнювання до ринкового рівня.

Які ще тарифи виростуть в Україні

Також в Україні виростуть й інші тарифи. Наприклад, Національна комісія узгодила збільшення тарифів на передачу електроенергії:

до 686,23 гривні/мегават-годину;

для "зеленої" електрометалургії - до 359,55 гривні/мегават-годину.

Зверніть увагу! Ціни стануть чинними вже у 2025 році.