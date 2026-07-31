Майбутню пенсію можна суттєво збільшити: як українцям змінити свої виплати

Українці можуть збільшити свою майбутню пенсію. Це актуально, якщо людині не вистачає кількох років для виходу на відпочинок.

Як законно збільшити свою майбутню пенсію

Збільшити пенсію можна за допомогою купівлі страхового стажу, про що йдеться на сайті Державної податкової служби України.

Українцям пропонують одразу оплатити страховий стаж за ті місяці, коли вони не працювали або працювали не офіційно. Станом на 2026 рік мінімальна сплата єдиного внеску становить 3 804,68 гривні за місяць. Так і можна збільшити майбутню пенсію законним способом.

Суму слід внести повністю. Це робиться протягом 10 днів після укладення договору.

Другий варіант – це укласти договір щонайменше на рік та сплачувати внески щомісяця. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1 902,34 гривні на місяць.

Слід врахувати також такі нюанси:

На момент заключення договору особа не повинна підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Докупити стаж можна лише за періоди, коли людина не працювала офіційно та не провадила підприємницьку діяльність.

Якщо ви були застраховані, але внески не сплачували (наприклад, через пільги), такий стаж докупити не можна,

– додали у податковій службі.

Таким чином, стаж є фундаментом соціального захисту, який впливає на пенсії, пільги тощо. Його купівля, зокрема, допомагає збільшити розмір пенсійної виплати.

Нагадаємо, що з 2 серпня починають діяти нові правила нарахування страхового стажу. Також ПФУ не вимагатиме документи, якщо потрібна інформація вже міститься у державних реєстрах.