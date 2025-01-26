Як українці можуть збільшити свою майбутню пенсію

Розмір майбутньої пенсії залежить від трудового стажу та сплачених внесків. Українці мають можливість вплинути на її розмір, офіційно працевлаштувавшись і регулярно сплачуючи єдиний соціальний внесок.

Як збільшити пенсію

Чим довший трудовий стаж і більші суми внесків, тим вищими будуть пенсійні виплати, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Два ключових фактори, які впливають на розмір пенсії

Трудовий стаж: Кожен рік офіційної роботи додає до загального стажу, що враховується під час розрахунку пенсії. Розмір внесків: Чим вища офіційна заробітна плата та сума сплаченого єдиного соціального внеску, тим більші накопичення для майбутніх пенсійних виплат.

Пенсійний фонд у своєму звіті за дев’ять місяців 2024 року зазначив, що понад 57 тисяч робочих місць були виведені з тіні, і з них почали сплачувати податки. Це дало додаткові надходження до бюджету ПФУ у розмірі 97 мільйонів гривень єдиного соціального внеску.

Важливо! У Пенсійному фонді наголошують, що ці внески не лише забезпечують майбутні пенсійні права працівників, а й допомагають фінансувати виплати для нинішніх пенсіонерів.