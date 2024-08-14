Як українці можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії

Українці можуть збільшити свою пенсію, якщо відкладуть вихід на неї на термін після 60 років. Таким чином зростання складає 0,5% за кожен місяць до 5 років відстрочки та 0,75% за кожен місяць після 5 років.

Як збільшити пенсію

Особи, які продовжуватимуть працювати після 60 років, можуть збільшити свої виплати. Проте про такий намір варто заздалегідь попередити ПФУ.

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Це регулюється законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зростання пенсії залежить від терміну відстрочки виходу на неї. Умови такі:

пенсіонери, які відстрочать вихід на пенсію на період до 5 років, отримають підвищення пенсії на 0,5% за кожен повний місяць додаткового стажу;

пенсіонері, які відкладуть вихід на пенсію на понад 5 років, отримають підвищення на 0,75% за кожен повний місяць додаткового стажу.

Тобто, якщо особа відтермінувала пенсію, вона отримає додаткові 6% до своєї пенсії за кожен рік такої відстрочки, а за 6 років відсоток складе 54%.

В розрахунок беруться лише повні відпрацьовані місяці. Громадянам, які мають намір відкласти вихід на пенсію, необхідно повідомити про це органи ПФУ до досягнення пенсійного віку. Несвоєчасне повідомлення може призвести до автоматичного призначення пенсії з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

Особи, які продовжують працювати без подання заяви про призначення пенсії, вважатимуться такими, що вирішили відкласти свій вихід на пенсію. Особливо це стосується тих, чиї трудові книжки не були оцифровані. Щоб офіційно звернутися за призначенням відстроченої пенсії за віком, постраждалі особи повинні подати відповідну заяву.