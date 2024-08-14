У кого та наскільки зросте пенсія у вересні

Пенсіонери можуть отримувати так звані вікові доплати після досягнення певного віку. Ці доплати автоматично нараховуються після досягнення 70, 75 та 80 років.

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Всі пенсіонери, які отримують пенсію за віком і чий розмір пенсії є нижчим за середню зарплату в Україні, що використовується для розрахунку пенсії за 2020 рік, мають право на дану доплату. Це правило діє з 2020 року, коли ця доплата була вперше запроваджена.

Зауважте! У 2024 році ця сума складає 10 340,35 гривні.

Відповідно, пенсійним законодавством передбачені такі доплати до пенсії за віком:

після досягнення 70 років – 300,00 гривень;

після досягнення 75 років – 456,00 гривень;

після досягнення 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Пенсіонерам варто мати на увазі, що у перший місяць після досягнення відповідного віку вони не отримають повний розмір доплати. Це пов'язано з тим, що нарахування починається не з початку календарного місяця, а з дня народження. Відтак, за перший місяць доплата буде виплачена пропорційно кількості днів після дня народження.