У кого та наскільки зросте пенсія у вересні
Пенсіонери можуть отримувати так звані вікові доплати після досягнення певного віку. Ці доплати автоматично нараховуються після досягнення 70, 75 та 80 років.
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Всі пенсіонери, які отримують пенсію за віком і чий розмір пенсії є нижчим за середню зарплату в Україні, що використовується для розрахунку пенсії за 2020 рік, мають право на дану доплату. Це правило діє з 2020 року, коли ця доплата була вперше запроваджена.
Відповідно, пенсійним законодавством передбачені такі доплати до пенсії за віком:
- після досягнення 70 років – 300,00 гривень;
- після досягнення 75 років – 456,00 гривень;
- після досягнення 80 років – 570 гривень.