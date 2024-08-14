У кого и насколько вырастет пенсия в сентябре

Пенсионеры могут получать так называемые возрастные доплаты по достижении определенного возраста. Эти доплаты автоматически начисляются по достижении 70, 75 и 80 лет.

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Все пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, и чей размер пенсии ниже средней зарплаты в Украине, что используется для расчета пенсии за 2020 год, имеют право на данную доплату. Это правило действует с 2020 года, когда эта доплата была впервые введена.

Заметьте! В 2024 году эта сумма составляет 10 340,35 гривны.

Соответственно, пенсионным законодательством предусмотрены следующие доплаты к пенсии по возрасту:

по достижении 70 лет – 300,00 гривен;

по достижении 75 лет – 456,00 гривен;

по достижении 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Пенсионерам стоит иметь в виду, что в первый месяц после достижения соответствующего возраста они не получат полный размер доплаты. Это связано с тем, что начисление начинается не с начала календарного месяца, а со дня рождения. Поэтому, за первый месяц доплата будет выплачена пропорционально количеству дней после дня рождения.