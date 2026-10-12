Довідка, що збільшить пенсію: кому варто перевірити свої документи

Багато українців навіть не підозрюють, що їхні щомісячні виплати від держави можуть бути значно вищими. Один забутий документ з минулого здатен суттєво змінити розрахунки на вашу користь.

Яка довідка може суттєво збільшити пенсію

Розмір майбутньої чи вже призначеної пенсії залежить не лише від кількості відпрацьованих років, але й від офіційного заробітку. Якщо до 1 липня 2000 року ви отримували високу зарплату, ці дані можна додатково подати до Пенсійного фонду за 60 місяців підряд, про що пише Відомство.

Експертка з пенсійних питань Тетяна Ходіневич пояснює, що ПФУ автоматично бере до уваги доходи лише після 2000 року. Проте для багатьох громадян старі дані виявляються набагато вигіднішими, особливо якщо в останні роки офіційний заробіток був мінімальним.

Кому найвигідніше шукати архівні документи

Довідку про доходи видає підприємство, де ви працювали, або його правонаступник чи архів. Цей крок варто зробити тим, хто до літа 2000 року мав значно вищу зарплату, працював за сумісництвом на кількох роботах або має менше п'яти років страхового стажу після цієї дати.

Якщо з додаванням старих заробітків ваш індивідуальний коефіцієнт зросте, пенсію перерахують у бік збільшення. Якщо ж ні – залишать поточний, більш вигідний варіант.

Важливо! Головне, аби усі суми в довідці мають підтверджуватися первинними документами підприємства.

Які ще правила щодо виплат та пільг варто знати

Окрім перерахунку власних виплат, пенсіонери мають право перейти на пенсію померлого чоловіка або дружини у зв'язку з втратою годувальника. Для цього потрібно подати заяву до ПФУ, попередньо порівнявши, чиї виплати були більшими.

Водночас тривають перевірки: пенсіонерам за кордоном або на тимчасово окупованих територіях необхідно пройти фізичну ідентифікацію до кінця 2026 року, інакше виплати можуть призупинити.