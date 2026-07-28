Хто може перейти на пенсію чоловіка або дружини?

У Пенсійному фонді пояснили, що право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого. Зокрема, це стосується чоловіка або дружини, які вже досягли пенсійного віку та на момент смерті другого з подружжя проживали з ним однією сім'єю.

За таких умов можна звернутися із заявою про перехід на інший вид пенсійного забезпечення. Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", якщо пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають одному члену сім'ї, її розмір становить 50% пенсії за віком, яку отримував померлий.

Зауважте! Саме тому перед оформленням такого переходу у Пенсійному фонді радять порівняти розмір власної пенсії із сумою майбутніх виплат. Якщо чинна пенсія є більшою, зміна виду пенсійного забезпечення може бути фінансово невигідною.

Як перейти на пенсію чоловіка або дружини у 2026 році?

Подати заяву про перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника можна кількома способами:

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через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або портал "Дія";

особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації чи проживання;

поштою до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України, якщо заявник тимчасово перебуває за кордоном.

Разом із заявою необхідно подати документ, що посвідчує особу заявника або його законного представника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про смерть годувальника, а також документи, що підтверджують родинні відносини з померлим.

В окремих випадках також можуть знадобитися рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або відомості з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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