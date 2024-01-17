Вдвічі менше: як заощадити 50% на рахунках за електроенергію

З метою зменшення витрат на електроенергію, все більше людей переходять на використання зонних тарифів. Вони дозволяють заощаджувати майже вдвічі на платіжках за енергопостачання.

Як можна економити

Зонний тариф зумовлений поділом доби на зони, що дозволяє споживачам економити на електроенергії. Це відбувається тому, що, скажімо, нічний тариф значно дешевший за стандартний. Це також дозволяє перенести більшу частину споживання енергії на нічний період і зменшити витрати на електроенергію на принаймні 25%.

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Що таке зонний тариф Зонні тарифи — це система, де ціни на електроенергію залежать від часу доби. В Україні існують два види зонних тарифів: двозонний та тризонний. У першому випадку добу розділяють на два періоди — день і ніч, у другому — на три: ніч, піковий та напівпіковий.

Особливості двозонного тарифу:

з 23:00 до 7:00, — 50% від загального тарифу, — 1,32 гривень за кіловат-годину.

з 7:00 до 23:00, — 100% від загального тарифу, — 2,64 гривень за кіловат-годину.

Особливості тризонного тарифу:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, — 150% від загального тарифу, — 3,96 гривень за кіловат-годину.

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00, — 100% від загального тарифу, — 2,64 гривень за кіловат-годину.

з 23:00 до 7:00, — 40% від загального тарифу, — 1,05 гривень за кіловат-годину.

Як підключити зонний тариф

Для переходу на зонний тариф слід замінити електролічильник. Щоб це зробити, потрібно:

Звернутися до обслуговуючого обленерго за адресою вашого місця проживання. Заповнити заяву. Вибрати необхідний тип електролічильника. Вам нададуть договір про надання послуг і визначать вартість послуг, включаючи лічильник, його встановлення та транспортні витрати. Оплата за лічильник і послуги з його установки проводиться за ваш кошт.

Після підписання договору технічні фахівці зроблять заміну лічильника і внесуть зміни в документ. З моменту встановлення нового лічильника споживач автоматично перейде на відповідний зонний тариф.