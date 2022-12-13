Без електрики: як можна зробити саморобний обігрівач, щоб зігрітись взимку

В домівках українців чи не щодня відключають світло, а отже традиційні електрообігрівачі не завжди допоможуть. До того ж в деяких оселях за відключення електроенергії повністю вимикається опалення. У такій ситуації можна зігрітися альтернативними способами.

Багато українців виходять з ситуації завдяки саморобним приладам. До того ж існують і інші варіанти: газові та керосинові обігрівачі. Про те, який спосіб обрати, щоб зігрітися, розповідаємо у матеріалі.

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Саморобні обігрівачі

Українці придумали уже декілька способів зігрітися цією зимою за допомогою підручних засобів. За допомогою них температуру у квартирі можна підняти на 2-3 градуси.

Обігрівач з горщика для квітів

Кераміка добре розігрівається, тож звичайні горщики для квітів можна використати для створення обігрівача в домашніх умовах. Для цього знадобляться керамічні вазони різних розмірів, свічка та 2 цеглини.

Свічку потрібно поставити у скляну колбу і зафіксувати між двома цеглинами. Над нею потрібно помістити конструкцію з декількох горщиків, з'єднаних металевим болтом. Під час горіння свічки стрижень буде сильно нагріватися і підтримувати температуру горщиків.



Обігрівач з горщика у домашніх умовах / novoeizdanie.com

Обігрівач із бляшаної банки

Бляшані банки зберігають тепло довше, ніж кераміка. Для того, щоб зробити стійкий та мобільний обігрівач, знадобиться дві консервні банки та одна свічка. Як саме зробити таку конструкцію, автор розповідає у відео.

Спиртовий пальник

Обігрівач із бляшаної банки та спирту зробити ще легше. За допомогою нього можна не лише грітися, а і підігріти чашку води. Для виготовлення приладу знадобляться дві бляшанки, канцелярська кнопка, етиловий спирт, фольга та монетка.

Як зробити пальник на спирті:

Відрізати нижню частину обох бляшанок.

Зробити дірки у одній з них по колу та центру.

Зробити на іншій бляшанці вигини, щоб скласти обидві частинки разом.

Залити спирт у пальник.

Налити спирт на фольгу.

Зверху поставити пальник.

Запалити.

Задля безпеки спиртівку потрібно тримати необхідно подалі від легкозаймистих речей та використовувати вогнетривку підставку. Коли спирт згорить на фользі, полум’я стане рівномірним.

Газові та керосинові обігрівачі

Газові обігрівачі у звичайних частіше використовуються для обігріву терас та відкритих приміщень, проте вони є досить безпечними, щоб зігрівати повітря у квартирі. Для роботи такого обігрівача потрібен газовий балон.

Гасові або керосинові обігрівачі також мож використовувати як на вулиці, так і у жилих приміщеннях. Вони мають безпечну та зручну конструкцію і їх цілком вистачить, щоб обігріти кімнату. Однієї заправки вистачить у середньому на 15-18 годин. Деякі моделі таких обігрівачів мають подвійне призначення – на них можна також приготувати їжу.

Ціни на газові обігрівачі варіюються від трьох до сотень тисяч гривень. Керосинові обігрівачі коштують дещо дорожче – від 6 тисяч гривень.

Як зробити суху грілку

Щоб створити невелике джерело тепла, знадобляться:

Тканина – бабовняні шкарпетки, стара наволочка чи футболка;

Крупа – гречка, рис, перлова чи інші крупи;

Ароматизатор – за бажанням можна додати сушених трав чи ефірної олії.

Зробити таку грілку власноруч дуже просто – зробіть зі шкарпетки імпровізований мішечок або зшийте тканиний сішечок з іншого матеріалу. Одна сторона має бути відкритою, щоб утворився отвір.

Після створення мішечка насипте в нього крупу та сухостій (за бажанням). Зашийте отвір та, якщо хочете, декоративно оформте грілку.

Раніше ми повідомляли, що станом на 13 грудня дефіцит в українській енергосистемі є значним.