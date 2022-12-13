Без электричества: как сделать самодельный обогреватель, чтобы согреться зимой
В домах украинцев чуть ли не ежедневно отключают свет, а значит, традиционные электрообогреватели не всегда помогут. К тому же в некоторых домах при отключении электроэнергии полностью выключается отопление. В такой ситуации можно согреться альтернативными способами.
Многие украинцы выходят из ситуации благодаря самодельным приборам. К тому же существуют и другие варианты: газовые и керосиновые обогреватели. О том, какой способ выбрать, чтобы согреться, рассказываем в материале.
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Самодельные обогреватели
Украинцы придумали уже несколько способов согреться этой зимой с помощью подручных средств. Посредством них температуру в квартире можно поднять на 2-3 градуса.
Обогреватель из цветочного горшка.
Керамика хорошо разогревается, поэтому обычные цветочные горшки можно использовать для создания обогревателя в домашних условиях. Для этого понадобятся керамические вазоны разных размеров, свеча и 2 кирпича.
Свечу нужно поставить в стеклянную колбу и зафиксировать между двумя кирпичами. Над ней нужно поместить конструкцию из нескольких горшков, соединенных металлическим болтом. При горении свечи стержень будет сильно нагреваться и поддерживать температуру горшков.
Обогреватель из горшка в домашних условиях.
Обогреватель из жестяной банки
Жестяные банки сохраняют тепло дольше, чем керамика. Для того чтобы сделать устойчивый и мобильный обогреватель, понадобится две консервные банки и одна свеча. Как сделать такую конструкцию, автор рассказывает в видео.
Спиртовая горелка
Обогреватель из жестяной банки и спирта сделать еще легче. Посредством него можно не только греться, но и подогреть чашку воды. Для изготовления прибора понадобятся две жестянки, канцелярская кнопка, этиловый спирт, фольга и монетка.
Как сделать горелку на спирте:
- Отрезать нижнюю часть обеих банок.
- Проделать дыры в одной из них по кругу и центру.
- Сделать на другой жестянке изгибы, чтобы сложить обе частицы вместе.
- Залить спирт в горелку.
- Налить спирт на фольгу.
- Сверху поставить горелку.
- Зажечь.
Для безопасности спиртовку нужно держать вдали от легковоспламеняющихся вещей и использовать огнеупорную подставку. Когда спирт сгорит на фольге, пламя станет равномерным.
Газовые и керосиновые обогреватели
Газовые обогреватели в обычных чаще используются для обогрева террас и открытых помещений, однако они достаточно безопасны, чтобы согревать воздух в квартире. Для работы такого обогревателя требуется газовый баллон.
Керосиновые или керосиновые обогреватели также можно использовать как на улице, так и в жилых помещениях. Они имеют безопасную и удобную конструкцию и вполне хватит, чтобы обогреть комнату. Одной заправки хватит в среднем на 15-18 часов. Некоторые модели таких обогревателей имеют двойное предназначение – на них можно также приготовить еду.
Цены на газовые обогреватели варьируются от трех до сотен тысяч гривен. Гасовые обогреватели стоят несколько дороже – от 6 тысяч гривен.
Как сделать сухую грелку
Чтобы создать небольшой источник тепла, понадобятся:
- Ткань – хлопчатобумажные носки, старая наволочка или футболка;
- Крупа – гречка, рис, перловая или другие крупы;
- Ароматизатор – по желанию можно добавить сушеные травы или эфирное масло.
Сделать такую грелку собственноручно очень просто – сделайте из носка импровизированный мешочек или сшейте тканевой сешек из другого материала. Одна сторона должна быть открыта, чтобы образовалось отверстие.
После создания мешочка насыпьте в него крупу и сухость (по желанию). Зашейте отверстие и, если хотите, декоративно оформите грелку.
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