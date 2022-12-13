Без электричества: как сделать самодельный обогреватель, чтобы согреться зимой

В домах украинцев чуть ли не ежедневно отключают свет, а значит, традиционные электрообогреватели не всегда помогут. К тому же в некоторых домах при отключении электроэнергии полностью выключается отопление. В такой ситуации можно согреться альтернативными способами.

Многие украинцы выходят из ситуации благодаря самодельным приборам. К тому же существуют и другие варианты: газовые и керосиновые обогреватели. О том, какой способ выбрать, чтобы согреться, рассказываем в материале.

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Самодельные обогреватели

Украинцы придумали уже несколько способов согреться этой зимой с помощью подручных средств. Посредством них температуру в квартире можно поднять на 2-3 градуса.

Обогреватель из цветочного горшка.

Керамика хорошо разогревается, поэтому обычные цветочные горшки можно использовать для создания обогревателя в домашних условиях. Для этого понадобятся керамические вазоны разных размеров, свеча и 2 кирпича.

Свечу нужно поставить в стеклянную колбу и зафиксировать между двумя кирпичами. Над ней нужно поместить конструкцию из нескольких горшков, соединенных металлическим болтом. При горении свечи стержень будет сильно нагреваться и поддерживать температуру горшков.



Обогреватель из горшка в домашних условиях.

Обогреватель из жестяной банки

Жестяные банки сохраняют тепло дольше, чем керамика. Для того чтобы сделать устойчивый и мобильный обогреватель, понадобится две консервные банки и одна свеча. Как сделать такую конструкцию, автор рассказывает в видео.

Спиртовая горелка

Обогреватель из жестяной банки и спирта сделать еще легче. Посредством него можно не только греться, но и подогреть чашку воды. Для изготовления прибора понадобятся две жестянки, канцелярская кнопка, этиловый спирт, фольга и монетка.

Как сделать горелку на спирте:

Отрезать нижнюю часть обеих банок.

Проделать дыры в одной из них по кругу и центру.

Сделать на другой жестянке изгибы, чтобы сложить обе частицы вместе.

Залить спирт в горелку.

Налить спирт на фольгу.

Сверху поставить горелку.

Зажечь.

Для безопасности спиртовку нужно держать вдали от легковоспламеняющихся вещей и использовать огнеупорную подставку. Когда спирт сгорит на фольге, пламя станет равномерным.

Газовые и керосиновые обогреватели

Газовые обогреватели в обычных чаще используются для обогрева террас и открытых помещений, однако они достаточно безопасны, чтобы согревать воздух в квартире. Для работы такого обогревателя требуется газовый баллон.

Керосиновые или керосиновые обогреватели также можно использовать как на улице, так и в жилых помещениях. Они имеют безопасную и удобную конструкцию и вполне хватит, чтобы обогреть комнату. Одной заправки хватит в среднем на 15-18 часов. Некоторые модели таких обогревателей имеют двойное предназначение – на них можно также приготовить еду.

Цены на газовые обогреватели варьируются от трех до сотен тысяч гривен. Гасовые обогреватели стоят несколько дороже – от 6 тысяч гривен.

Как сделать сухую грелку

Чтобы создать небольшой источник тепла, понадобятся:

Ткань – хлопчатобумажные носки, старая наволочка или футболка;

Крупа – гречка, рис, перловая или другие крупы;

Ароматизатор – по желанию можно добавить сушеные травы или эфирное масло.

Сделать такую грелку собственноручно очень просто – сделайте из носка импровизированный мешочек или сшейте тканевой сешек из другого материала. Одна сторона должна быть открыта, чтобы образовалось отверстие.

После создания мешочка насыпьте в него крупу и сухость (по желанию). Зашейте отверстие и, если хотите, декоративно оформите грелку.

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