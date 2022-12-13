Об этом заявили в Укрэнерго. В период отсутствия электроэнергии украинцев просят позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся.
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Какое сейчас состояние энергетики в Украине
В компании рассказали, что ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.
Так, на Востоке Украины враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы начнутся после разрешения ВСУ.
В то же время на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения,
– отметили в Укрэнерго.
Отметим, что всем областям подтверждены лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуют следить за сообщениями облэнерго. Список облэнерго можно найти по ссылке.
Отключение света в Украине: последние новости
- В освобожденном Херсоне возобновили электроснабжение на 90%.
- В Одессе все еще продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения и электроэнергии. Без света остаются 300 тысяч абонентов Одесской области.
- Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области один из самых больших дефицитов электроэнергии в стране.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что энергетики делают все для возвращения света в Одесскую область.
- По словам украинского лидера, самое большое количество отключений сейчас в Одесской области. Однако проблемы с электроэнергией есть и в других регионах.