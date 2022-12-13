Об этом заявили в Укрэнерго. В период отсутствия электроэнергии украинцев просят позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся.

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Какое сейчас состояние энергетики в Украине

В компании рассказали, что ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

Так, на Востоке Украины враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы начнутся после разрешения ВСУ.

В то же время на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения,

– отметили в Укрэнерго.

Отметим, что всем областям подтверждены лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуют следить за сообщениями облэнерго. Список облэнерго можно найти по ссылке.

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