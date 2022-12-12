Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики "Института политического образования" Александр Солонтай. Он считает, что главе Кремля также не удалось сломить нашу волю к сопротивлению и вынудить Украину идти с ним на мирные переговоры.
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Мы испытали шок
По мнению аналитика, у Путина сдали нервы, и он начал выстреливать свой ракетный арсенал по Украине, уничтожая нашу инфраструктуру. Но начал он это задолго до начала зимы и морозов, что дало нам возможность в значительной степени подготовиться к блекауту.
По его словам, каждый день поступают в Украину всевозможные энергетические средства безопасности для украинских граждан. Хотя централизованной электроэнергии в Украине становится все меньше, но количество домохозяйств, предприятий, учреждений, возобновивших свою работу уже на новых энергетических условиях, постоянно растет.
Мы видим, как все больше ресторанов, офисов, помещений имеют альтернативную интернет-связь или включают генератор и продолжают работу. Мы пережили этот шок,
– подчеркнул он.
Как украинцы сломали план Путина: смотрите видео
Железная нация
Солонтай считает, что Путин растрелял своими ракетами последние иллюзии в украинцев. Возможно, кто-то и надеялся, что он не будет совершать преступления против человечества в миллионных масштабах.
Но как выяснилось – будет. Мы конечно распрощались с любыми иллюзиями, что в Путине есть хоть что-то человечное,
– подчеркнул он.
Однако собеседник отметил, что такие действия российского диктатора превратили украинцев в людей, которые могут выдержать что угодно.
"Мы становимся железной нацией, народом, готовым пройти любые испытания и выстоять. Ему не удалось сломить нашу волю к победе", - отметил Александр Солонтай.
Ситуация с отключениями света: важно
- Украинская энергосистема получила значительные повреждения в результате массированных ракетных обстрелов россиян, пока отключение света вынуждены. Восстановление наших энергетических объектов происходит чуть ли не круглосуточно. Однако, чтобы восстановить энергосистему до состояния, которое было до войны – понадобится много времени. И это при условии, что Россия прекратит ракетный террор и не будет наносить новые удары.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что полный блекаут в Украине вполне возможен. Он отметил, что массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами – особенно зимой. В то же время министр считает, что даже при полном блекауте украинцы не будут массово уезжать из страны. Вероятно, будет отток людей в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами.