Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики "Института политического образования" Александр Солонтай. Он считает, что главе Кремля также не удалось сломить нашу волю к сопротивлению и вынудить Украину идти с ним на мирные переговоры.

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Мы испытали шок

По мнению аналитика, у Путина сдали нервы, и он начал выстреливать свой ракетный арсенал по Украине, уничтожая нашу инфраструктуру. Но начал он это задолго до начала зимы и морозов, что дало нам возможность в значительной степени подготовиться к блекауту.

По его словам, каждый день поступают в Украину всевозможные энергетические средства безопасности для украинских граждан. Хотя централизованной электроэнергии в Украине становится все меньше, но количество домохозяйств, предприятий, учреждений, возобновивших свою работу уже на новых энергетических условиях, постоянно растет.

Мы видим, как все больше ресторанов, офисов, помещений имеют альтернативную интернет-связь или включают генератор и продолжают работу. Мы пережили этот шок,

– подчеркнул он.

Как украинцы сломали план Путина: смотрите видео

Железная нация

Солонтай считает, что Путин растрелял своими ракетами последние иллюзии в украинцев. Возможно, кто-то и надеялся, что он не будет совершать преступления против человечества в миллионных масштабах.

Но как выяснилось – будет. Мы конечно распрощались с любыми иллюзиями, что в Путине есть хоть что-то человечное,

– подчеркнул он.

Однако собеседник отметил, что такие действия российского диктатора превратили украинцев в людей, которые могут выдержать что угодно.

"Мы становимся железной нацией, народом, готовым пройти любые испытания и выстоять. Ему не удалось сломить нашу волю к победе", - отметил Александр Солонтай.

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