Так, Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине вполне возможен. Об этом министр заявил в своем новом интервью.
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Полный блэкаут в Украине реальный
По словам Кулебы, полный блэкаут в Украине является реалистичным сценарием. Он отметил, что массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами – особенно зимой.
В то же время министр считает, что даже при полном блэкауте украинцы не будут массово уезжать из страны. Вероятно, будет отток людей в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами.
Кулеба подчеркнул, что для того, чтобы пережить эту зиму в Украине, необходима невоенная помощь – в частности генераторы и трансформаторы.
Возможный блэкаут в Украине: последние новости
- Спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов заявлял, что возможный длительный блэкаут в Украине повлияет и на связь. Впрочем, полностью без связи Украина не останется, потому что как минимум 3 дня будут работать и связь, и радио, и телевидение.
- Кстати, все структуры в Украине пытаются составить план на случай блэкаута. Банки не исключение. Что будут делать банки в режиме полного блэкаута – читайте по ссылке.
- Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко рассказал, возможен ли газовый блэкаут из-за массированных ударов оккупантов.
- Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как город будет снабжать киевлян водой в случае полного блэкаута.