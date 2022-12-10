Об этом рассказал мэр Червонограда Андрей Заливский. Он отметил, что лекарства или рецепта от нынешней ситуации никто не имеет. Кроме того, невозможно предусмотреть, какими будут масштаб блекаута и температура воздуха.

"Скажем, нужно ли будет спускать воду из сетей отопления. На каждый случай предусмотрены другие меры, согласно плану, разработанному комиссией ТЭБ и ЧС", – отметил мэр.

По его словам, в городе будут разворачиваться пункты обогрева – на территории общины их будет несколько. Сейчас там размещают соответствующее оборудование.

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В Червонограде не было света 15 часов

Заливский отметил, что никто не знает, какое точное количество оборудования необходимо. Поэтому в Червонограде покупают то, что могут приобрести.

В общем, первым пунктом у нас всегда есть помощь ВСУ, вторым – поддержка внутренне перемещенных лиц. А сейчас третья фаза, и это, замечу, прямые должностные обязанности всех должностных лиц органов местного самоуправления – гражданская защита населения,

– рассказал мэр.

По его словам, сейчас основная часть средств направляется на пункты обогрева, генераторы, снабжение интернетом, связью.

"Люди и сейчас испытывают дискомфорт, когда электроэнергии нет в течение 4 или 8 часов, но надо понимать, что может быть еще хуже. После обстрелов у нас были и такие моменты, что в некоторых районах города не было электроэнергии до 15 часов", – отметил городской голова.

От отопления отсоединены 70% домов.

Он добавил, что котельные без электроэнергии выключались. В Червонограде был такой период, когда отопления не было. Самая критическая ситуация была у жильцов тех домов, где все работает на электричестве, а централизованного отопления нет.

"Но если мы в состоянии войны с таким агрессором, то понимаем, что так просто и быстро ничего не закончится. Поэтому, если мы хотим победить, должны быть солидарными с нашими воинами и быть здесь, в тылу, стойкими и мужественными, чтобы поддержать их", – заявил Заливский.

Он добавил, что в городе достаточно плотная застройка и высокая плотность населения. Есть несколько домов, обогреваемые сугубо на электричестве.

Кроме того, отмечу, что у нас отключено от центрального отопления около 70% домов. Часть людей сделала электроотопление, другие – индивидуальное газовое отопление в многоквартирных домах,

– добавил мэр.

В то же время, все бюджетные учреждения – школы, садики, больницы – обогреваются от центрального отопления.

"Вот как раз сейчас мы передаем один генератор для котельной. Если будет отключение, то в больнице все равно будет электричество и тепло. Жители и сейчас приходят в больницу подзарядить гаджеты, поэтому там стараемся сделать так, чтобы там электричество было всегда", – рассказал городской голова Червонограда.

Когда удастся избавиться от дефицита электроэнергии

Накануне председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что дефицит электроэнергии будет сохраняться в течение всей зимы. На данный момент ситуация в энергосистеме – довольно сложная.

Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода,

– прокомментировал он.

В то же время Кудрицкий заверил, что в ближайшее время удастся вернуться к плановым отключениям света и подавать электричество в дома четко по графикам.