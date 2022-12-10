Про це розповів мер Червонограда Андрій Залівський. Він зауважив, що ліків чи рецепта від нинішньої ситуації ніхто не має. Окрім цього, неможливо передбачити, якими будуть масштаб блекауту та температура повітря.

"Скажімо, чи потрібно буде спускати воду з мереж опалення. На кожен випадок передбачені інші заходи, згідно з планом, розробленим комісією ТЕБ і НС", – зауважив мер.

За його словами, у місті розгортатимуть пункти обігріву – на території громади їх буде декілька. Зараз там розміщують відповідне обладнання.

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У Червонограді не було світла 15 годин

Залівський зазначив, що ніхто не знає, яка точно кількість обладнання необхідна. Тому в Червонограді купують те, що можуть придбати.

Загалом першим пунктом у нас завжди є допомога ЗСУ, другим – підтримка внутрішньо переміщених осіб. А зараз третя фаза, і це, зауважу, прямі посадові обов'язки всіх службових осіб органів місцевого самоврядування – цивільний захист населення,

– розповів мер.

За його словами, зараз основна частина коштів спрямовується на пункти обігріву, генератори, забезпечення інтернетом, зв'язком.

"Люди й зараз відчувають дискомфорт, коли електроенергії немає впродовж 4 чи 8 годин, але треба розуміти, що може бути ще гірше. Після обстрілів у нас були й такі моменти, що в певних районах міста не було електроенергії до 15 годин", – зазначив міський голова.

Від опалення від'єднані 70% будинків

Він додав, що деякі котельні без електроенергії вимикалися. У Червонограді був такий період, коли не було опалення. Найкритичніша ситуація була в мешканців тих будинків, де все працює на електриці, а централізованого опалення немає.

"Але якщо ми у стані війни з таким агресором, то розуміємо, що так просто і швидко нічого не закінчиться. Тому, якщо ми хочемо перемогти, маємо бути солідарними з нашими воїнами й бути тут, у тилу, стійкими та мужніми, щоб підтримати їх", – заявив Залівський.

Він додав, що в місті – доволі щільна забудова та висока густота населення. Кілька будинків є таких, що обігріваються суто на електриці.

Крім того, зауважу, що в нас від'єднано від центрального опалення близько 70% будинків. Частина людей зробила електроопалення, інші – індивідуальне газове опалення у багатоквартирних будинках,

– додав мер.

Водночас всі бюджетні заклади – школи, садочки, лікарні – обігріваються від центрального опалення.

"От якраз зараз ми передаємо один генератор для котельні. Якщо буде вимкнення, то в лікарні все одно буде електрика й тепло. Мешканці й зараз приходять до лікарні підзарядити ґаджети, тому там намагаємося зробити так, аби там електрика була завжди", – розповів міський голова Червонограда.

Коли вдасться позбутися дефіциту електроенергії

Напередодні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що дефіцит електроенергії зберігатиметься продовж всієї зими. Наразі ситуація в енергосистемі – досить складна.

Якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, з сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду,

– прокоментував він.

Водночас Кудрицький запевнив, що найближчим часом вдасться повернутись до планових відключень світла та подавати струм в оселі чітко за графіками.