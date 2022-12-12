Так, Кулеба вважає, що повний блекаут в Україні є цілком можливим. Про це міністр заявив у своєму новому інтерв’ю.

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Повний блекаут в Україні є реальним

За словами Кулеби, повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. Він зазначив, що масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами – особливо взимку.

Водночас міністр вважає, що навіть за повного блекауту українці не будуть масово виїжджати з країни. Ймовірно, буде відтік людей у сільську місцевість, де є можливість опалюватися дровами.

Кулеба наголосив, що для того, аби пережити цю зиму в Україні, необхідна невійськова допомога – зокрема генератори та трансформатори.

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