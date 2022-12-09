Про це 24 каналу розповів речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов. Раніше повідомлялось про те, де українці зможуть отримати інформацію під час блекауту та що буде зі зв'язком.

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Зв'язок працюватиме як мінімум 3 дні

Кондрашов зазначив, що Держспецзв'язок розглядає всі можливі варіанти, в тому числі й найгірші. Проте, як мінімум на 3 дні й радіо, й телебачення, й мобільний зв'язок в Україні вже зарезервований. РНБО 26 листопада ухвалила рішення, яке в той же день було підписане Президентом, згідно якого, всі постачальники електронних послуг в Україні повинні зарезервувати свої канали живлення як мінімум на 3 дні.

Це означає, що як мінімум на 3 дні в нас зарезервоване радіо, телебачення, тобто Єдиний марафон буде доступний 3 дні, як мінімум на 3 дні зарезервований концерн радіомовлення й телебачення, який ретранслює сигнал. Як мінімум 3 дні в нас працюватимуть 5 радіостанцій, у тому числі й комерційних, й "Українське радіо". Це як і на FM-хвилях, так і на середніх хвилях, його можна буде знайти на будь-якому приймачі,

– зауважив речник Держспецзв'язку.

Він додав, що деякі мобільні оператори роблять усе можливе, щоб вузлові станції мали або стаціонарні генератори, або генератори, які можна швидко підвезти на місце, й були забезпечені паливом на більш тривалий термін.

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Робота органів державної влади

За словами речника Держспецзв'язку, робота органів державної влади зарезервована на більший термін – це 10 і більше днів. Нині ми можемо спокійно говорити про те, що у випадках тривалого відключення світла державні структури і ключові вузли зв'язку матимуть додаткове живлення, додаткові джерела живлення.

"Без зв'язку повністю ми не залишимось", – наголосив Кондрашов.

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