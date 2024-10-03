Який розмір субсидії на комунальні послуги буде цьогоріч

З 1 жовтня розпочався перерахунок субсидій. Збільшення розміру цієї допомоги пов'язане з початком опалювального сезону.

Як зміниться розмір субсидії

Перерахунок та збільшення субсидії відбудеться автоматично для частини громадян. Зокрема і для тих, у кого ця допомога у літній період мала нульовий розмір, повідомляє ПФУ.

Читайте також Кредитний договір підписано: Україна вперше отримає пільгове фінансування від Південної Кореї

Нагадаємо! Субсидія на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.

Розмір субсидії розраховується індивідуально. Повторно подавати заяву на отримання цієї допомоги потрібно домогосподарствам, де відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити /оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Субсидія визначається як різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов'язкового платежу.

Як оформити субсидію

Для призначення субсидії особа має подати спеціальну заяву та декларацію. У деяких випадках потрібно додавати такі документи:

копію договору про реструктуризацію заборгованості (якщо наявна заборгованість);

договір оренди житла;

довідку про статус ВПО тощо.

Подати документи можна як онлайн, так і офлайн: