Який розмір субсидії на комунальні послуги буде цьогоріч
Джерело:ПФУ
З 1 жовтня розпочався перерахунок субсидій. Збільшення розміру цієї допомоги пов'язане з початком опалювального сезону.
Як зміниться розмір субсидії
Перерахунок та збільшення субсидії відбудеться автоматично для частини громадян. Зокрема і для тих, у кого ця допомога у літній період мала нульовий розмір, повідомляє ПФУ.
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Нагадаємо! Субсидія на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.
Розмір субсидії розраховується індивідуально. Повторно подавати заяву на отримання цієї допомоги потрібно домогосподарствам, де відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб.
За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити /оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Зверніть увагу! Субсидія визначається як різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов'язкового платежу.
Як оформити субсидію
Для призначення субсидії особа має подати спеціальну заяву та декларацію. У деяких випадках потрібно додавати такі документи:
- копію договору про реструктуризацію заборгованості (якщо наявна заборгованість);
- договір оренди житла;
- довідку про статус ВПО тощо.
Подати документи можна як онлайн, так і офлайн:
- через електронний портал ПФУ;
- надіслати у відділення Пенсійного фонду через пошту;
- у відділенні ПФУ.