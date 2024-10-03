Как изменится размер субсидии

Перерасчет и увеличение субсидии произойдет автоматически для части граждан. В том числе и для тех, у кого эта помощь в летний период имела нулевой размер, сообщает ПФУ.

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Напомним! Субсидия на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально. Повторно подавать заявление на получение этой помощи нужно домохозяйствам, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить / оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Субсидия определяется как разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размером обязательного платежа.

Как оформить субсидию

Для назначения субсидии лицо должно подать специальное заявление и декларацию. В некоторых случаях нужно добавлять следующие документы:

копию договора о реструктуризации задолженности (если имеется задолженность);

договор аренды жилья;

справку о статусе ВПЛ и тому подобное.

Подать документы можно как онлайн, так и оффлайн: